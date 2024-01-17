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Gaziantep'te Jandarma Ekipleri 248 İlkokul Öğrencisine Çevre Bilinci Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Gaziantep'te Jandarma Ekipleri 248 İlkokul Öğrencisine Çevre Bilinci Eğitimi Verdi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, 248 ilkokul öğrencisine doğayı koruma bilinci kazandırma ve hayvan haklarına saygı konusunda eğitim verdi. Eğitimde, çevreye bilinçsizce atılan katı atıkların doğaya verdiği zararlar ve geri dönüşüm hakkında bilgilendirme de yapıldı. Ayrıca doğa dostu tüketim alışkanlığı, katı ve sıvı atık yönetimi gibi konular da çocuklara aktarıldı. Eğitimde ayrıca HAYDİ uygulaması da tanıtıldı.

Gaziantep\'te Jandarma Ekipleri 248 İlkokul Öğrencisine Çevre Bilinci Eğitimi Verdi
17.01.2024 - 09:02,
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince 248 ilkokul öğrencisine çevre bilinci eğitimi eğitimi verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, 248 ilkokul öğrencisine doğayı koruma bilinci kazandırma ve hayvan haklarına saygı konusunda eğitim verdi. Eğitimde, çevreye bilinçsizce atılan katı atıkların doğaya verdiği zararlar ve geri dönüşüm hakkında bilgilendirme de yapıldı. Daha sonrasında ise doğa dostu tüketim alışkanlığı, katı ve sıvı atık yönetimi gibi konularda çocukların farkındalık kazanmalarını ve sıfır atık yaklaşımını tanımalarını sağlamak maksadıyla bilgilendirmelerde bulunuldu.

Ayrıca eğitimde HAYDİ uygulaması da tanıtıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Jandarma Ekipleri 248 İlkokul Öğrencisine Çevre Bilinci Eğitimi Verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te Jandarma Ekipleri 248 İlkokul Öğrencisine Çevre Bilinci Eğitimi Verdi - Son Dakika
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