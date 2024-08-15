Gaziantep'te iş yeri ve müşteri arasında çıkan çatışmada camiye namaz kılmaya giden kişi yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te iş yeri ve müşteri arasında çıkan çatışmada camiye namaz kılmaya giden kişi yaralandı

Gaziantep\'te iş yeri ve müşteri arasında çıkan çatışmada camiye namaz kılmaya giden kişi yaralandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir iş yeri ve müşteri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada camiye namaz kılmaya giden bir kişi mermi isabetiyle ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

15.08.2024 16:17
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Gaziantep'te iş yeri ve müşteri arasında çıkan çatışmada camiye namaz kılmaya giden 30 yaşındaki Ahmed H. merminin hedefi oldu.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Mavikent Sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, sanayi sitesinde bir iş yeri ve müşteri arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Mermilerin konuştuğu kavgada camiye abdest almaya giden 30 yaşındaki yabancı uyruklu Ahmed H. vücuduna isabet eden mermi sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından şahsı hastaneye kaldırdı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te iş yeri ve müşteri arasında çıkan çatışmada camiye namaz kılmaya giden kişi yaralandı - Son Dakika

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