Gaziantep'te iş yerlerinden binlerce liralık hırsızlık anları kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te iş yerlerinden binlerce liralık hırsızlık anları kamerada

Gaziantep\'te iş yerlerinden binlerce liralık hırsızlık anları kamerada

Gaziantep'te 3 şahıs, gece geç saatlerde araçla yanaştıkları iş yerlerinden binlerce liralık metal çaldı. İş yerlerinden binlerce liralık hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Şüpheli şahısların taşınması zor olan maddi değeri yüksek metal malzemeleri araçlarına yükleyip çalma anları güvenlik kameralarında yer aldı. Hırsızlık olayları nedeniyle çevredeki esnafların binlerce liralık zarara uğradığı öğrenildi.

15.02.2024 22:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te iş yerlerinden binlerce liralık hırsızlık anları kamerada

Araçla yanaştıkları iş yerlerinden binlerce liralık metal çaldılar

GAZİANTEP - Gaziantep'te 3 şahıs, gece geç saatlerde araçla yanaştıkları iş yerlerinden binlerce liralık metal çaldı. İş yerlerinden binlerce liralık hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hırsızlık olayları, geçtiğimiz günlerde Şehitkamil ilçesi Küsget Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece geç saatlerde hafif ticari bir araçla çok sayıda iş yeri önüne gelen 3 şahıs, gözüne kestirdikleri binlerce lira değerindeki metal eşyayı çalarak izlerini kaybettirdi. Hırsızlık anları ise iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Binlerce liralık hırsızlık anları güvenlik kameralarında

Görüntülerde şüpheli şahısların, gözüne kestirdikleri iş yerlerinin önüne araçla gelmeleri ve taşınması zor olan maddi değeri yüksek metal malzemeleri güçlükle araçlarına yükleyip çalma anları saniye saniye yer aldı. Hırsızlık anları sırasında şüpheli şahıslardan birinin etrafı gözetlemesi ve hırsızlık sonrası bir iş yeri çalışanının şüpheli şahısların arkasından koşma anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle çevredeki esnafların binlerce liralık zarara uğradığı öğrenildi. Bölge esnafı, engel olmak istedikleri şüpheli şahıslar tarafından pompalı tüfekle tehdit edildiklerini iddia ederek hırsızlık olaylarına yönelik çalışma yapılmasını talep etti.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Hırsızlık, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te iş yerlerinden binlerce liralık hırsızlık anları kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Aslan avantajı kaptı! Galatasaray, Sparta Prag'ı 3-2 yendi
    22:27 Aslan avantajı kaptı! Galatasaray, Sparta Prag'ı 3-2 yendi

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 yendi. Mücadeleyi 2 takım da 10 kişi tamamladı.

  • AK Parti adayı Yeniay Küçükçekmece'deki saldırıyı anlattı: Bana 'Sizi vuracaklar' dediler
    22:21 AK Parti adayı Yeniay Küçükçekmece'deki saldırıyı anlattı: Bana 'Sizi vuracaklar' dediler

    AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeniay, saldırı gerçekleşmeden kısa süre önce biri tarafından uyarıldığını söyleyerek, '''Lütfen dikkat edin, sizi vuracaklar' dedi.'' dedi. Yeniay, saldırıdan 20 saniyelik farkla kurtulduklarını ifade ederek, ''Dernekten tam çıkacakken birisi durdurdu, bir şey sordu. 20 saniyelik bir farkla kurtulduk.'' ifadelerini kullandı.

  • CHP'nin seçim şarkısında Hatay adayı Lütfü Savaş yer almadı
    22:15 CHP'nin seçim şarkısında Hatay adayı Lütfü Savaş yer almadı

    Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçim şarkısını yayınladı. Şarkının klibinde CHP'li büyükşehir belediye başkanları ve adaylarına yer verildi. Ancak Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, tanıtımda ve klipte yer almadı. CHP lideri Özgür Özel, Savaş'a alternatif bir aday bulunması durumunda adayı değiştirebileceklerini belirtmişti.

  • Göstere göstere attı! Kerem Demirbay'dan şahane gol
    21:16 Göstere göstere attı! Kerem Demirbay'dan şahane gol

    Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta sarı-kırmızılıları öne geçiren golü Kerem Demirbay attı. Kerem'in golüne beğeni yağdı.

  • Erzincan'daki toprak kaymasında gözaltına alınanlar arasında firmanın Kanadalı yetkilisi de var
    21:15 Erzincan'daki toprak kaymasında gözaltına alınanlar arasında firmanın Kanadalı yetkilisi de var

    Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları sürerken, faciada yeni gelişme yaşandı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, gözaltına alınan 8 şüpheli arasında firmanın Kanada uyruklu yetkilisinin de olduğunu kaydetti.

  • DEM Parti Milletvekili Bozan'dan skandal Öcalan çağrısı
    20:47 DEM Parti Milletvekili Bozan'dan skandal Öcalan çağrısı

    DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza atarak terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi.

  • Ukrayna Büyükelçisi: Ukrayna, Kaan savaş uçağını satın alacak ve kullanacak
    20:14 Ukrayna Büyükelçisi: Ukrayna, Kaan savaş uçağını satın alacak ve kullanacak

    Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, bir röportajında Ukrayna'nın milli savaş uçağı KAAN'ı satın alacaklarını ve kullanacaklarını söyledi. Bodnar ayrıca Türkiye ile savunma sanayi alanında derinleşen işbirliğinin önemine vurgu yaparak, bu işbirliğinin Ukrayna'nın savunma kabiliyetini artırdığını ve Karadeniz'deki bölgesel işbirliğini güçlendirdiğini belirtti.

  • İmamoğlu: Erdoğan, 'Sisi mi Binali mi?' demişti, kendisi Sisi'den yana tercihte bulundu
    20:08 İmamoğlu: Erdoğan, 'Sisi mi Binali mi?' demişti, kendisi Sisi'den yana tercihte bulundu

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık sarf ettiği, "Sisi mi Binali Yıldırım mı?" sözlerine atıfta bulundu. İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı dün Mısır'da 'sevgili kardeşim' diyerek Sevgililer Günü'nde Sisi'yi ziyaret etmiştir. Bu U dönüşlerine alışkınız. ''Sisi mi, Binali mi?' demişti. Kendisi Sisi'den yana tercihte bulundu. Onu görüyoruz. Bakalım ne olacak şimdi?" ifadelerini kullandı.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 23:08:13. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te iş yerlerinden binlerce liralık hırsızlık anları kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement