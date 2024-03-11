Gaziantep\'te işçi servisi kaza yaptı: 16 yaralı

Kastamonu'da 5 Milyon TL Değerinde Döviz ve TL Çalma Olayında 1 Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu il merkezinde bir işyerinden 5 milyon TL değerinde döviz ve TL'nin çalınması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şahıstan biri tutuklandı. Olayın ardından yapılan çalışmalar sonucunda şahısların kimlikleri tespit edildi ve operasyon düzenlendi. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.