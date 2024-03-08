Gaziantep\'te 5 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te, iki adrese yapılan operasyonunda 5 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkamil ilçesinde gümrük kaçağı akaryakıt ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahsın adresine operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 5 bin 400 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 5 adet akaryakıt varili, 1 adet akaryakıt aktarma pompası ve 15 metre hortum ele geçirildi.
Yakalanarak gözaltına alınan A.Y. ve M.K. isimli şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
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Eskişehir, İstanbul ve Aydın merkezli olarak gerçekleştirilen 'Mahzen-5' operasyonlarında üç ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 36 şüpheli yakalandı. Operasyonlar kapsamında sahte fatura düzenleyerek haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yanı sıra silahlar, casus kameralar ve sahte belgeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari T.A, Jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada, 3'ü kuru sıkı olmak üzere toplam 5 adet tabanca ve 44 adet mermi bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ramazan ayı öncesi denetimleri arttırdı. Özellikle ramazan ayında tüketimi yoğun olan ürün grupları ve sektörler mercek altına alındı. 19 işletmede ihlal görülürken, ihlal tekerrürü tespit edilen işletmelerde sınırlı süreli kapamalar gerçekleştirileceği ifade edildi.
Konya'da polis ekiplerin tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda; çok sayıda silah, kesici ve delici alet 265 bin lira nakit para ile 4 milyon lira değerinde 91 adet senet ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, S.G'nin evinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 44 tabanca mermisi ve hassas terazi bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD'a bilgi sızdırmak suçuyla gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında eski emniyet amiri Hamza Turhan A. ve FETÖ/PDY üyesi bir ihraç polis bulunuyor. Operasyonda, bilgi sızdırdıkları iddia edilen şüphelilerin MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandığı belirtildi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Çeltikköy Mahallesi'nde bir tarlanın içindeki barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Süreyya Ata'nın evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları tarafından ihbar edildi. Polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdiklerinde Ata'nın 15 gün önce öldüğü tahmin edilen cansız bedeniyle karşılaştı. Yaşlı kadının cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.
Arnavutköy'de 6 suçtan aranması bulunan firari şüpheli, evine yapılan operasyonda 1 kilo 250 gram uyuşturucu maddeyle yakalandı. Zanlı ve suç ortağı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de, üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye motosiklet çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve 17 yaşındaki bir kişinin hayati tehlikesi bulunuyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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