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Gaziantep'te Kaçak Göçmen Çalıştıran İşletmeye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Kaçak Göçmen Çalıştıran İşletmeye Cezai İşlem Uygulandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında Oğuzeli Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir işletmeye denetim yaptı. Denetimler sonucunda, işletmenin kaçak göçmenleri çalıştırdığı ve barınma imkanı sağladığı tespit edildi. İşletme sahipleri hakkında yasal işlem başlatılırken, işletmeye 8 milyon 268 bin TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca, bazı yabancı uyruklu şahıslara da yol izin belgesiz seyahat etmekten idari yaptırım uygulandı.

Gaziantep\'te Kaçak Göçmen Çalıştıran İşletmeye Cezai İşlem Uygulandı
12.01.2024 - 16:03,  Güncelleme: 16:07
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Gaziantep'te kaçak göçmenleri çalıştırdığı ve barınma imkanı sağladığı tespit edilen işletmeye 8 milyon 268 bin TL cezai işlem uygulandı. İşletme sahipleri hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Oğuzeli Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikalara yönelik denetim yaptı. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve Vergi Dairesi İl Müdürlüğü ile müşterek icra edilen denetimlerde ülkeye yasa dışı yollardan gelen kaçak göçmenleri çalıştırdığı ve iş yerinde barınma imkanı sağladığı tespit edilen işletme sahipleri C.Y. ve A.E. isimli 2 şahıs hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı. Bahse konu işletmeye ise sigortasız yabancı uyruklu işçi çalıştırmak suçundan 8 milyon 268 bin TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, geçici koruma kapsamındaki bazı yabancı uyruklu şahıslara ise yol izin belgesiz şehirlerarası seyahat etmekten 25 bin 700 TL idari yaptırım uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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