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Gaziantep'te Kaçak Göçmen Operasyonu: 3 Organizatör Tutuklandı, 19 Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Kaçak Göçmen Operasyonu: 3 Organizatör Tutuklandı, 19 Göçmen Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 3 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı ve 19 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan organizatörler cezaevine teslim edilirken, göçmenler ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gaziantep\'te Kaçak Göçmen Operasyonu: 3 Organizatör Tutuklandı, 19 Göçmen Yakalandı
29.12.2023 - 16:36,  Güncelleme: 16:37
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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin kaçak göçmen organizatörlerine yönelik kalkan operasyonunda 3 organizatör ile 19 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan organizatörler tutuklanırken, kaçak göçmenler ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik kalkan operasyonu yaptı. Adli makamların koordinesiyle Nurdağı ilçesinde takibe alınan 3 araç içerisinde yapılan kontrolde geçerli kimlik belgesi bulunmayan ve ülkeye yasadışı yollarla geçtiği tespit edilen toplam 19 düzensiz göçmen ile göçmenlerin ülkeye geçişini sağlayan 3 organizatör yakalandı.

Yakalanan A.B., İ.K. ve İ.E. isimli 3 göçmen kaçakçılığı organizatörü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken suçta kullanılan 3 araca ise el konuldu. Yakalanan 19 düzensiz göçmen de sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Kaçak Göçmen Operasyonu: 3 Organizatör Tutuklandı, 19 Göçmen Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te Kaçak Göçmen Operasyonu: 3 Organizatör Tutuklandı, 19 Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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