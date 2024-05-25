Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 1 Milyon TL Değerinde Elektronik Eşya Ele Geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 1 Milyon TL Değerinde Elektronik Eşya Ele Geçirildi

Gaziantep\'te Kaçakçılık Operasyonu: 1 Milyon TL Değerinde Elektronik Eşya Ele Geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından organize kaçakçılık örgütüne yönelik yapılan operasyonda, piyasa değeri 1 milyon TL olan kaçak akıllı telefon, akıllı kol saati ve kablosuz kulaklık ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

25.05.2024 10:03
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından organize kaçakçılık örgütüne yönelik operasyonda piyasa değeri toplam 1 milyon TL olan kaçak akıllı telefon, akıllı kol saati ve kablosuz kulaklık ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize kaçakçılık örgütüne operasyon yaptı. Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde kaçakçılık suçunu örgütlü olarak işleyen şahıslara ait adreslere yapılan baskında piyasa değeri toplam 1 milyon TL olan 37 adet akıllı telefon, 90 adet kablosuz kulaklık, 72 adet akıllı kol saati, 906 adet şarj aleti, 27 adet elektronik sigara, 17 adet elektronik hava nemlendiricisi, 4 adet powerbank, 1 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet hesap defteri ve bin 100 dolar suç geliri para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan H.B., H.A, M.A. ve M.B.M. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 1 Milyon TL Değerinde Elektronik Eşya Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 1 Milyon TL Değerinde Elektronik Eşya Ele Geçirildi - Son Dakika
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