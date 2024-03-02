Gaziantep'te Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonlarında 6 Tutuklama - Son Dakika
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Gaziantep'te Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonlarında 6 Tutuklama

Gaziantep\'te Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonlarında 6 Tutuklama

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir ay içerisinde kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 404 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu, kaçak tütün, kaçak sigara, silah ve mühimmat ele geçirildi.

02.03.2024 15:14
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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin son bir ay içerisinde kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonlarında yakalanan 404 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şubat ayı içerisinde kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çok sayıda operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyonlar ile 303 olaya müdahale edilerek 414 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Yapılan aramalarda ise 5 kilo 704 gram skunk, 597 gram esrar, 270 gram metamfetamin, 95 adet uyuşturucu hap, 69 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 663 kilogram kaçak tütün, 25 bin 138 paket kaçak sigara, 677 bin 900 adet makaron, 266 kilogram kaçak çay, 890 kilogram nargile kömürü, 30 litre sahte rakı, 524 adet tarihi sikke, 151 adet akıllı cep telefonu, 717 adet elektronik eşya, 25 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız uzun namlulu tüfek ve bin 879 adet silah mühimmatı ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonlarında 6 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonlarında 6 Tutuklama - Son Dakika
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