Gaziantep'te kapanan yol iki bina arasında krize neden oldu - Son Dakika
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Gaziantep'te kapanan yol iki bina arasında krize neden oldu

Gaziantep\'te kapanan yol iki bina arasında krize neden oldu
14.07.2025 10:03
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Günsev 7, Vista Life sitesi ve Sevinçler Apartmanı arasında yer alan yan yolun, Sevinçler Apartmanı site yönetimi tarafından kendi arazileri olması sebebiyle kapatılması tepkilere neden oldu.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Günsev 7, Vista Life sitesi ve Sevinçler Apartmanı arasında yer alan yan yolun, Sevinçler Apartmanı site yönetimi tarafından kendi arazileri olması sebebiyle kapatılması tepkilere neden oldu. Yüzlerce insanın hem araç hem de yaya geçişi için kullandığı yolun duvarla kapatılması, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İddiaya göre, mülk sahibi olan Sevinçler Apartmanı yönetimi 2 sitenin otopark girişini duvar örerek kapattı. Kapanan yol hem çöp konteynerlerine hem de otopark girişini engellediği için bina sakinleri tarafından tepkiye neden oldu. Yaklaşık bir buçuk aydır devam eden sıkıntının, Sevinçler site yönetimi tarafından tek taraflı bir kararla alındığı öne sürüldü. Mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi. Vatandaşlar, kapatılan yolun günlük hayatlarını olumsuz etkilediğini, trafiğin gereksiz yere yoğunlaştığını ifade etti.

Konuyla ilgili konuşan Şantiye Şefi Abdulkadir Karaca, "Bulunduğumuz bölgede hem çok sayıda çöp konteynerinin yer alması hem de karşı tarafa örülen duvar nedeniyle çeşitli sıkıntılar yaşamaktayız. Bu durum yalnızca biz site sakinlerini değil, çevrede yaşayan diğer insanları da olumsuz etkiliyor. Yaklaşık bir buçuk aydır bu sıkıntı devam ediyor. Ancak herhangi bir resmi gelişme ya da olay yaşanmadı. Sadece yan taraftaki sitenin yönetimi kendi inisiyatifiyle bir duvar ördü. Bu kararın bizim açımızdan yanlış olduğunu düşünüyoruz ve yetkililerden bir an önce bu sorunun çözülmesini bekliyoruz. Mevcut durumda çöp konteynerlerine erişim sağlanamıyor. Ayrıca hem bizim sitemizin hem de yan sitenin ortak geçiş güzergahı kapatıldığı için trafik akışı da olumsuz etkileniyor. İnsanlar farklı güzergahları kullanmak zorunda kalıyor, bu da ciddi bir zaman kaybı ve eziyet oluşturuyor. Özetle, yaşanan bu durumdan herkes rahatsız. Karşı taraf, yolun kendilerine ait olduğunu savunarak istimlak edilmesini talep ediyor. Bunun karşılığında bir ücret isteyip istemeyeceklerini ise bilmiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te kapanan yol iki bina arasında krize neden oldu - Son Dakika

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