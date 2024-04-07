Gaziantep'te Kaza: 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Kaza: 6 Kişi Yaralandı

Gaziantep\'te Kaza: 6 Kişi Yaralandı

Gaziantep-Nizip yolu Karpuzatan mevkiinde meydana gelen kazada, önündeki aracı solamaya çalışan bir otomobil başka bir araca çarptı. Kazada Muhsin Y., Hasan Hüseyin Y., Rüveyda Y., Habib Y., Samet K. ve Hacer Y. isimli 6 kişi yaralandı. Yaralılar Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

07.04.2024 18:31  Güncelleme: 18:34
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Gaziantep'te önündeki aracı solamaya çalışan bir otomobil, başka bir araca çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, eski Gaziantep-Nizip yolu Karpuzatan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nizip'ten Gaziantep istikametine giden 42 BES 39 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 27 ACU 722 plakalı başka bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan Muhsin Y., Hasan Hüseyin Y., Rüveyda Y., Habib Y., Samet K. ve Hacer Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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