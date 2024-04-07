Gaziantep\'te Kaza: 6 Kişi Yaralandı

3.Sayfa

Gaziantep'te önündeki aracı solamaya çalışan bir otomobil, başka bir araca çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, eski Gaziantep-Nizip yolu Karpuzatan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nizip'ten Gaziantep istikametine giden 42 BES 39 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 27 ACU 722 plakalı başka bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan Muhsin Y., Hasan Hüseyin Y., Rüveyda Y., Habib Y., Samet K. ve Hacer Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP