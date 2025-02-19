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Gaziantep'te kaza sonrası alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

GAZİANTEP - Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobil kaza yaparak alev aldı. Kazada yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü yara almazken, araç alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen aracı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yanan otomobili söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.