Gaziantep'te Çamaşır Makinesi Patladı - Son Dakika
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Gaziantep'te Çamaşır Makinesi Patladı

Gaziantep\'te Çamaşır Makinesi Patladı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir evdeki kıyafet kurutma makinesi bilinmeyen bir sebeple patlayarak alev aldı. Olayda yaralanan olmazken, ev halkı büyük korku yaşadı. Olayın ardından ev sahibi, makinadan çıkan dumanlar sonrası yaşanan patlama ve yangın sonucu maddi hasar gördüklerini belirtti. Firma yetkilileri sadece makineyi değiştirebileceklerini bildirirken, ev sahibi hukuki süreç başlatmayı düşündüğünü ifade etti.

16.12.2024 16:43
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Gaziantep'te bir evde bulunan kıyafet kurutma makinesi bilinmeyen bir nedenle patladı. Yaralananın olmadığı olay sonrası ev halkı büyük korku ve panik yaşadı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan kıyafet kurutma makinesi çalışırken bilinmeyen bir nedenle patlayarak yandı. Yaralanan kimsenin olmadığı olay sonrası ev halkı büyük korku ve panik yaşadı.

O anları anlatan ev sahibi Mehmet Öğretici, "Bir süre çalışan çamaşır kurutma makinesinden dumanlar çıktığını fark ettik. Dumanlardan sonra makinenin bir anda patlaması ile evin çamaşır odasını alevler sardı. Çıkan yangını kendi imkanlarımız ile söndürdük. Evde maddi hasar meydana geldi. Garantili olmasına rağmen firma yetkililerini aradığımızda sadece makinayı değiştirebileceklerini söylediler. Makinanın patlaması nedeni ile evimde hasar meydana geldi. Az kalsın canımızdan da oluyorduk. Firma yetkilisinin bu kadar vurdumduymazlığına anlam veremiyorum. Hukuki yollardan hakkımızı arayacağız insan, hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Benim ve ailemin psikolojisi bozuldu" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Çamaşır Makinesi Patladı - Son Dakika

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