Gaziantep'te Köyler Arası Turnuvada Hakemlere Saldırı - Son Dakika
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Gaziantep'te Köyler Arası Turnuvada Hakemlere Saldırı

Gaziantep\'te Köyler Arası Turnuvada Hakemlere Saldırı

Gaziantep'te düzenlenen köyler arası turnuvada maç sonrası hakemler, oyuncular ve taraftarın çirkin saldırısına uğradı.

12.08.2024 10:31  Güncelleme: 10:35
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Gaziantep'te düzenlenen köyler arası turnuvada maç sonrası hakemler, oyuncular ve taraftarın çirkin saldırısına uğradı. O anlar ise çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Gaziantep'te Şehittkamil Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen köyler arası turnuvada iki köy takımının oynadığı maçta meydana geldi. Maçın sonucunda kararları beğenmeyen futbolcular hakeme fiziki müdahalede bulundu. Aynı anda, sahaya giren bir grup taraftar da hakeme saldırıya katıldı. Olay sonrası sahada büyük bir kargaşa yaşanırken saha içerisine giren taraftarlar hakemi bayrak direğiyle kovalayarak tekme tokat saldırıda bulundu.

Gelen tepkiler üzerine hakemler güvenli bölgeye alınırken olaylar stadın çevresine de taştı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Köyler Arası Turnuvada Hakemlere Saldırı - Son Dakika

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