Gaziantep\'te koyun çiftliği sahibi tabanca ile vurularak öldürüldü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde koyun çiftliği sahibi Ali Çirkin, tabanca ile vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili çiftlikte çoban olarak çalışan yabancı uyruklu bir şahıs ile birlikte toplam 6 şüpheli cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.
Olay, dün gece geç saatlerde Nurdağı ilçesi kırsal Gedik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, koyun besicisi Ali Çirkin'den (26) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Çirkin'in çiftliğine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çiftliğe gelen ekipler, Ali Çirkin'i kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde koyun besicisinin başından vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Çirkin'in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Çoban ile birlikte 6 şüpheli cinayet şüphesiyle gözaltına alındı
Olayla geniş çaplı çalışma yapan jandarma ekipleri, çiftlikte çoban olarak çalışan ve olay sonrası ortadan kaybolan yabancı uyruklu bir şahıs ile birlikte toplam 6 şahsı cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Şüpheli şahısların jandarma karakolundaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP
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