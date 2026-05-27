Gaziantep'te kurban kesim kazaları hastaneleri yoğunlaştırdı

27.05.2026 10:50
Gaziantep'te Kurban Bayramı'nın ilk gününde dikkatsiz kurban kesimi nedeniyle yaralanan vatandaşlar, hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa sebep oldu. Acemi kasaplar el, kol gibi bölgelerinden yara alarak tedavi oldu.

Gaziantep'te kurban kesimi sırasında kendilerini yaralayan vatandaşlar, acil servislerde yoğunluğa neden oldu.

Gaziantep'te Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışan bazı vatandaşlar, dikkatsizlik sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Kent merkezi ile ilçeler, beldeler ve kırsal mahallelerde kurban kesimine yardım eden vatandaşlar, bıçak, satır ve hayvan darbeleri nedeniyle yaralanarak hastanelere başvurdu. Özellikle el, kol, ayak ve bacak bölgelerinden yaralanan vatandaşlar, başta Şehitkamil Devlet Hastanesi olmak üzere kentteki çeşitli hastanelerin acil servislerinde tedavi altına alındı. Acemi kasapların yoğunluğu nedeniyle hastanelerde hareketli anlar yaşandı.

"Elime 3 dikiş attılar"

Yaşadığı talihsiz olayı anlatan Hatice Durnaoğlu, "Kurbanlık asılıydı, ağırlık fazla olduğu için ip kaldırmadı ve düştü. Bıçakta elime değdi. Hastaneye geldim ve elime 3 dikiş attılar" dedi.

"Acemi kasaplığım tuttu"

10 adet kurbanlığın 9'unu kestiğini, sonuncusunda ise acemi kasaplığının tuttuğunu söyleyen Mahmut Güneş, "10 adet koyunumuz vardı. 9'unu kestim, sonuncu kurbanlıkta elimi kestim. Acemi kasaplığım tuttu. Gaziantep Şehir Hastanesi'ne yönlendirdiler. Muhtemelen ameliyat olacakmışım. Çünkü derin bir şekilde kası kesmişim" ifadelerini kullandı.

"Üzerimde yorgunluk vardı, elimi kestim"

Fatih Cihan ise yorgunluktan dolayı elini kestiğini belirterek, "Kurbanlıkları kestiğim esnada üzerimde bir yorgunluk vardı, ciğeri çıkarırken elimi kestim. Şu anda da tedavimi oldum, evime gidiyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

