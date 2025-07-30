Gaziantep\'te Kurşunlama Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

Gaziantep'te farklı tarihlerde meydana gelen 20 ayrı ikamet, iş yeri ve oto kurşunlama olaylarının şüphelisi 15 şahıs emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen 20 ikamet, iş yeri ve oto kurşunlama suçlarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonlar çerçevesinde 24 adrese eş zamanlı baskın yapılarak toplam 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyedeki işlemleri devam eden şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 4 otomatik tüfek, 19 adet av tüfeği, 3 adet kesici alet, 5 adet cep telefonu, çok sayıda fişek-şarjör ile dijital materyaller ele geçirilmişti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP