Gaziantep'te Makas Atan Sürücü Tehlike Yarattı

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Gaziantep'te makas atan sürücü trafiği tehlikeye soktu

GAZİANTEP - Gaziantep'te makas atarak ilerleyen kimliği belirsiz sürücü hem kendisinin hem de trafikte bulunan diğer insanların hayatını tehlikeye attı.

Olay, Gaziantep'te Büyükpınar mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Yolda makas atarak ilerleyen kimliği ve plakası belirlenemeyen otomobil, hem kendini hem trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar başka bir araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.