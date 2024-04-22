Gaziantep'te mercek operasyonu ile çok sayıda kaçak silah ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te mercek operasyonu ile çok sayıda kaçak silah ele geçirildi

Gaziantep\'te mercek operasyonu ile çok sayıda kaçak silah ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan mercek operasyonunda 5 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda çok sayıda kaçak silah ve fişek ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken diğer 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22.04.2024 20:04
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Gaziantep'te mercek operasyonu ile çok sayıda kaçak silah ele geçirildi

Operasyon sonucunda 5 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik şafak vakti yapılan mercek operasyonunda 5 şahıs gözaltına alınırken çok sayıda kaçak silah ve fişek ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik mercek operasyonu düzenlendi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar, fiziki ve teknik takip sonucunda yapılan operasyon kapsamında Nurdağı'nda silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli şahsın ev ve işyerlerine şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı.

Çok sayıda kaçak silah ve fişek ele geçirildi

Operasyon sırasında yapılan aramalarda 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve şarjörü, 104 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 6 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca şarjörü, 342 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 182 adet av tüfeği fişeği, 45 Bin 935 TL ile 350 Sterlin suç geliri para ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerden A.O. ve M.O.C. Başsavcılığının talimatı ile ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken Ö.A., A.Y. ve B.A. isimli şahıslar çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te mercek operasyonu ile çok sayıda kaçak silah ele geçirildi - Son Dakika

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