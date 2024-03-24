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Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir şahsın motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay sonrası şüpheli yakalanırken çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, motosiklet hırsızlığı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan şüpheli şahıs yakalandı. Çalınan motosiklet sahibine teslim edilirken, yakalanan şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı.