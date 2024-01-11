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Gaziantep polisi tarafından motosiklet çaldığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Hırsızlık suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Çalıntı motosiklet ise polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziantep Polisi, Motosiklet Hırsızlığı Şüphelilerini Tutukladı - Son Dakika