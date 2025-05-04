Gaziantep\'te Motosiklet Kazası

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'te Mehmet S. kullandığı motorunun devrilmesi sonucu yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde Mehmet S. (74) kontrolündeki 27 SP 634 plakalı motosikletin kontrolünü kaybetmesi sebebiyle kaza meydana geldi. Kazada sürücü 74 yaşındaki Mehmet S. yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP