Gaziantep\'te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ. G. (47) yönetimindeki 48 NY 015 palakalı otomobil ile T. A. (28) kontrolündeki 27 MA 5471 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, yanında yolcu olarak bulunan M.A. (25) ise hafif yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan motosiklet sürücüsü T.A., Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP