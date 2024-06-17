Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Bir Kardeş Hayatını Kaybetti, Diğeri Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Bir Kardeş Hayatını Kaybetti, Diğeri Ağır Yaralandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, 16 yaşındaki Hasan Akkaya hayatını kaybederken, 18 yaşındaki Ayşegül Akkaya ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayşegül Akkaya'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, Hasan Akkaya hastaneye kaldırıldı. Ayşegül Akkaya'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

17.06.2024 12:52
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Gaziantep'te motosiklet ile seyir halinde olan 2 kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralandı.

Kaza, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Hoşgör Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle seyir halinde olan 16 yaşındaki sürücü Hasan Akkaya ve 18 yaşındaki Ayşegül Akkaya dengesini kaybetmesi sonucu önce refüje, daha sonra ağaca çarparak yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Ayşegül Akkaya'nın hayatını kaybettiğini belirlerken diğer yandan ağır yaralanan Hasan Akkaya'yı hastaneye kaldırdı. Hayatını kaybeden Ayşegül Akkaya'nın üniversiteye hazırlandığı öğrenildi.

Cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Ayşegül Akkaya Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Bir Kardeş Hayatını Kaybetti, Diğeri Ağır Yaralandı - Son Dakika

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