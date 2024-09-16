Gaziantep'te Motosiklet Üzerinde Motosiklet Taşıma Şoku

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Gaziantep'te akıl almaz taşıma yöntemi kamerada

Motosiklet üzerinde motosiklet taşıdılar

GAZİANTEP - Gaziantep'te kimliği belirsiz 3 şahıs, motosiklet üzerinde motosiklet taşıdı. Ortaya çıkan ilginç anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Çiksorut Mahallesi'nde ilginç ve bir o kadar da tehlikeli olay yaşandı. Kimliği belirsiz üç şahıs, elektrikli motosiklet üzerinde seyir halindeyken, üzerine bir motosiklet daha ekleyerek hem kendi hayatlarını hem de trafikteki diğer insanların güvenliğini tehlikeye attı. O anlar ise trafikte seyir halinde ilerleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cep telefonu kamerasına yansıdı

Trafikte olan bir vatandaş, tehlikeli taşımayı fark edip cep telefonunu çıkararak bu anları kaydetti. Görüntülerde, elektrikli motosiklete üç kişinin sığmaya çalıştığı ve arkada oturan kişinin kırmızı renkli motosikleti dengelemekte zorlandığı net bir şekilde görüldü. Özellikle motosikletin arkasındaki kişinin motosikleti tutmak için büyük bir çaba sarf ettiği ve dengesini kaybetmemek için uğraştığı anlar, izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi.