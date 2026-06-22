Gaziantep\'te Motosikletten Tehlikeli Yolculuk

Gaziantep'te bir sürücü, kullandığı motosikletin üzerine uzanarak trafikte seyretti. Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu ise başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Gaziantep'te bir motosiklet sürücüsü, motosikletin üzerinde uzanarak trafikte hareket etti. Gaziantep-Nizip D-400 karayolunda yaşanan olayda, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini riske atan tehlikeli hareket, yolda bulunan vatandaşların dikkatini çekti. Trafik kurallarını hiçe sayan motosiklet sürücüsünün o şekilde hareket ettiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri yürekleri ağza getirdi. - GAZİANTEP