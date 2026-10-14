Gaziantep'te Oğuz Savcılı davasında sanık ve tanıkların baz sinyalleri alınacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te Oğuz Savcılı davasında sanık ve tanıkların baz sinyalleri alınacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep\'te Oğuz Savcılı davasında sanık ve tanıkların baz sinyalleri alınacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 2018'de silahlı saldırı sonucu ölen Oğuz Savcılı davası bozma sonrası yeniden görülmeye başlandı. Mahkeme heyeti, tanık S.E'nin HTS kayıtları ile sanık Cuma B., maktul Oğuz Savcılı ve tanıkların baz sinyal bilgilerinin alınmasına karar verip duruşmayı erteledi.

Gaziantep'te 2018 yılında vurularak öldürülen Oğuz Savcılı'nın ölümüne ilişkin açılan dava bozma sonrası yeniden görülmeye başlandı. Görülen duruşmada heyet, tanık S.E'nin HTS kayıtlarının alınmasına ve sanık Cuma B., maktul Oğuz Savcılı ve tanıkların baz sinyal bilgilerinin alınmasına karar verdi.

Gaziantep'te 2018 yılında berber dükkanı önünde durduğu esnada uğradığı silahla saldırı sonucu hayatını kaybeden Oğuz Savcılı'nın ölümüne ilişkin açılan davanın 9'uncu duruşması Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, maktul aile, maktul avukatı, tanık ve sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatları müvekkillerinin tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşma ertelendi

Mahkemeye heyeti, tanık S.E'nin HTS kayıtlarının alınmasına ve sanık Cuma B., maktul Oğuz Savcılı ve tanıkların baz sinyal bilgilerinin alınmasına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Gaziantep'te 2018 yılında bir berber dükkanı önünde durduğu esnada uğradığı silahla saldırı sonucunda ölen Oğuz Savcılı'nın ölümüne ilişkin süren davada 22 Kasım 2020 yılında karar çıkmıştı. Dosyada Savcılı'yı öldürdüğü iddiasıyla tasarlayarak kasten öldürme suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık Cuma B. hakkında beraat kararı verilmişti.

Kaynak: İHA
GaziantepGüvenlik3. SayfaMahkemeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkulan oldu Arap ülkesinin can damarını vurdular Korkulan oldu! Arap ülkesinin can damarını vurdular
Halk TV’ye kayyum atandı Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı Halk TV'ye kayyum atandı! Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı
Maç sonu TRT’yi izleyenlerin ağzı açık kaldı O ses nereden geldi Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Osimhen Yamal’ı kolundan tutup götürdü Sonrası bomba Osimhen Yamal'ı kolundan tutup götürdü! Sonrası bomba
11:57
Yamal’a Lemina’yı sordular Verdiği tepki olay
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki olay
11:41
Tamam mı devam mı Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
Tamam mı devam mı? Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
11:35
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
11:24
MİT, “Balina James“i kıskıvrak yakaladı Evinden 4 milyon dolar ve 64 lüks saat ele geçirildi
MİT, "Balina James"i kıskıvrak yakaladı! Evinden 4 milyon dolar ve 64 lüks saat ele geçirildi
10:57
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
10:07
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu Art arda patlamalar
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 12:05:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Oğuz Savcılı davasında sanık ve tanıkların baz sinyalleri alınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei