Gaziantep\'te Oğuz Savcılı davasında sanık ve tanıkların baz sinyalleri alınacak

Gaziantep'te 2018 yılında vurularak öldürülen Oğuz Savcılı'nın ölümüne ilişkin açılan dava bozma sonrası yeniden görülmeye başlandı. Görülen duruşmada heyet, tanık S.E'nin HTS kayıtlarının alınmasına ve sanık Cuma B., maktul Oğuz Savcılı ve tanıkların baz sinyal bilgilerinin alınmasına karar verdi.

Gaziantep'te 2018 yılında berber dükkanı önünde durduğu esnada uğradığı silahla saldırı sonucu hayatını kaybeden Oğuz Savcılı'nın ölümüne ilişkin açılan davanın 9'uncu duruşması Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, maktul aile, maktul avukatı, tanık ve sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatları müvekkillerinin tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşma ertelendi

Mahkemeye heyeti, tanık S.E'nin HTS kayıtlarının alınmasına ve sanık Cuma B., maktul Oğuz Savcılı ve tanıkların baz sinyal bilgilerinin alınmasına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Gaziantep'te 2018 yılında bir berber dükkanı önünde durduğu esnada uğradığı silahla saldırı sonucunda ölen Oğuz Savcılı'nın ölümüne ilişkin süren davada 22 Kasım 2020 yılında karar çıkmıştı. Dosyada Savcılı'yı öldürdüğü iddiasıyla tasarlayarak kasten öldürme suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık Cuma B. hakkında beraat kararı verilmişti.