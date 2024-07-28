Gaziantep\'te Orman Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

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Gaziantep'te orman yangını çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Dülükbaba Tepesi'ndeki verici istasyonlarının olduğu yerde 20 dönümlük alanda çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Hatay'dan yangın söndürme helikopteri görevlendirdi

Gaziantep Valiliğinden yangınla ilgili yapılan açıklamada, "Dülükbaba Tepesi mevkiinde bugün öğleden sonra bir yangın meydana gelmiştir. Yangına Orman İşletme Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü, Şehitkamil ve Şahinbey Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, OSB ekipleri, arasözler ve iş makinaları ile acil müdahalede bulunulmaktadır. Yangın alanının ilk belirlemelere göre 20 dönüm olduğu tahmin edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından Hatay ilimizden acil müdahale amacıyla görevlendirilen bir yangın söndürme helikopteri alana intikal etmektedir" denildi. - GAZİANTEP