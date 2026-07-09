Gaziantep'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

Yangın, Nurdağı ilçesi kırsal Tandırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İddiaya göre, belirlenemeyen nedenle yangın sonrası Emirtepe Gözetleme Kulesi'nden ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale yangın söndürme aracı sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonrasında önce kontrol altına alındı sonrasında ise söndürüldü.

Ormanlık alanda yaklaşık 2 hektarlık meşelik alana zarar veren yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme devam ediyor. - GAZİANTEP