Gaziantep'te 37 yaşındaki Osman Polat'ın ölümüne ilişkin açılan davada karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, sanıklar Kadir G. ve Yetkin S. hakkında "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Eylemin "olası kastla" işlendiği kanaatine varan mahkeme, cezayı 20'şer yıl hapis cezasına indirdi.

Gaziantep'te 2022 yılında bir kahvehanenin önüne gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülen 37 yaşındaki Osman Polat'ın davasında karar duruşması 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, maktul aile, maktul aile yakınları, sanıklar ve sanık avukatları hazır bulundu.

"Olayla herhangi bir alakam yok"

Son savunmasını yapan sanık Kadir G., "Olay günü telefoncunun önünde İbrahim D.'yi gördüm. Yetkin S. isimli arkadaşımı eşi ile birlikte alarak Oğuzeli'nde bulunan bekar evime gittik. Olay günü Oğuzeli'ndeydim. Olayla herhangi bir alakam yok. Kimin yaptığını görmedim, bilmiyorum. Öncelikle beraatimi talep ediyorum. Hakkımda ceza verilecek olursa hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ediyorum" dedi.

"Aramızda hoşnutsuzluk vardı"

Diğer sanık Yetkin S. savunmasında, "Ben olay günü saat 20: 30-21: 00 sıralarında yeni uyanmıştım. Olay günü İbrahim'i mahallede gezerken gördüm. Ona kızarak buraya gelme dedim. Aramızda hoşnutsuzluk vardı. Aradan biraz zaman geçtikten sonra kapının önünde Mustafa ile İbrahim'in tartıştığını gördüm. İbrahim'e "ben seni az önce kovmadım mı neden bu mahalleye geldin" dedim. Bu sebeple İbrahim bana husumet beslemiş olabilir. Benim, eşim ve Kadir'in aleyhine beyanda bulunmuştur. Kesinlikle kabul etmiyorum. Öncelikle beraatimi talep ediyorum. Hakkımda ceza verilecek olursa hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık Dilek P., savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirterek, olay günü polisleri görünce daha önce dolandırıcılık nedeniyle arandığı için korkup komşusuna geçtiğini söyledi. Olay günü eşi Yetkin ile dışarı çıktığını, eve döndüklerinde Kadir G. ve Mehmet D.'i evin önünde gördüğünü, daha sonra eşiyle birlikte Kadir G.'nin evine yemeğe gittiklerini anlattı. İbrahim'i o akşam evde görmediğini ifade eden Dilek P., beraatini talep etti. Hakkında ceza verilmesi durumunda ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etti.

Duruşmada savunma yapan sanık Dilek P.'nin avukatı Hakan Urul ise, "Sanığın savunmasını tekrar ederiz. İddia makamının mütalaasında aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz. Önceki beyanlarımızı tekrar ederiz. Görüntü inceleme tutanaklarına bakıldığında ölüm hadisesi ikinci aşamada gerçekleşmiştir. Müvekkilin olay yerinde olmadığı da sabittir. Müvekkilin öldürme olayını gerçekleştirdiğini düşünmek bu kadar erkeğin arasında hayatın olağan akışına aykırıdır. Müvekkilin olaya hiçbir şekilde dahli söz konusu değildir. Müvekkilin diğer sanıklar ve maktulle aralarında hiçbir husumet yoktur. Dosyaya bakıldığında müvekkilin cezalandırılmasına yeterli somut, kesin ve inandırıcı delil bulunmamaktadır. Hatta TCK'nın 81 maddesinin hazırlık aşamasında dahi müvekkilin hiçbir iştiraki yoktur. Müvekkilin öncelikle beraatini Mahkeme aksi kanaatteyse lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlerini talep etti.

2 sanığa 20 yıl

Mahkeme heyeti, sanıklar Kadir G. ve Yetkin S. hakkında "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Eylemin "olası kastla" işlendiği kanaatine varan mahkeme, cezayı 20'şer yıl hapis cezasına indirdi. Maktul Osman Polat'a yönelik kasten öldürme suçundan yargılanan Dilek P., İbrahim D., Mehmet D., Mustafa K. ve Serdar G. ise suçun sabit olmaması nedeniyle beraat etti. Mahkeme ayrıca Kadir G. ve Yetkin S. hakkında ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına karar verdi. Yıldırım Y.'ye yönelik mala zarar verme suçundan yargılanan 7 sanık hakkındaki dava ise mağdurun şikayetinden vazgeçmesi üzerine düşürüldü.

Olayın geçmişi

Olay, 17 Ekim 2022 günü gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan bir kahvehanenin önüne gelen kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, husumetlilerine ateş etti. Bu sırada olayla ilgisi olmayan ve mermilerin hedefi olan bir kişi hafif yaralanırken, Şahinbey Belediyesi Yeşilvadi Millet Bahçesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Osman Polat (37) ise ağır yaralandı. Ağır yaralanan Osman Polat, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Osman Polat'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.