Gaziantep'te Otomobil Yandı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay Yavuzeli'ne bağlı Büyükkarakuyu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezinden Yavuzeli yönüne seyreden Yasin Avcı idaresindeki 19 DK 878 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Son anda yangını fark eden sürücü otomobilden inip canını kurtardı. Yangını gören diğer sürücüler, yangın tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını tamamen söndürdü. Tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP