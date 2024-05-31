Gaziantep'te Para İstediği Dayısını Öldüren Zanlı Yakalanmaya Çalışılıyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Para İstediği Dayısını Öldüren Zanlı Yakalanmaya Çalışılıyor

Gaziantep'te bir şahıs, borç para istediği dayısını olumsuz yanıt sonrası tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olay sonrası kaçan katil zanlısı yeğeni yakalamak için çalışma başlatıldı. Talihsiz adamın son anları cep telefonu kamerasınca kaydedilirken vatandaşların ambulansın çok geç geldiğini iddia etmesi ise dikkat çekti.

31.05.2024 00:22
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Gaziantep'te dehşet: Para istediği dayısı olumsuz yanıt verdi, öldürdü

Son anları cep telefonu kamerasına yansıdı, 'ambulans geç geldi' iddiası dikkat çekti

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir şahıs, borç para istediği dayısını olumsuz yanıt sonrası tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olay sonrası kaçan katil zanlısı yeğeni yakalamak için çalışma başlatıldı. Talihsiz adamın son anları cep telefonu kamerasınca kaydedilirken vatandaşların ambulansın çok geç geldiğini iddia etmesi ise dikkat çekti.

Olay, dün gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Kurbanbaba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özkan T. isimli bir şahıs, dayısı Faruk Yıldız'dan borç para istedi. Yıldız, parası olmadığını söyleyerek olumsuz yanıt verdiği yeğeni tarafından tabanca ile vuruldu. Olay sonrası ağır yaralanan Faruk Yıldız, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yıldız, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yeğeni tarafından öldürülen Faruk Yıldız'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Son anları cep telefonu kamerasına yansıdı, 'ambulans geç geldi' iddiası dikkat çekti

Öte yandan yeğeni tarafından vurulduktan sonra ağır yaralanan Faruk Yıldız'ın son anları ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, talihsiz adam yerde can çekişirken olay yerindeki vatandaşların '25 dakikadır ambulans gelmedi' yönündeki söylem ve iddiaları ise dikkat çekti.

Kaçan katil zanlısı aranıyor

Dayısı Faruk Yıldız'ı öldürerek olay yerinden kaçan katil zanlısı yeğen Özkan T.'yi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Para İstediği Dayısını Öldüren Zanlı Yakalanmaya Çalışılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Para İstediği Dayısını Öldüren Zanlı Yakalanmaya Çalışılıyor - Son Dakika
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