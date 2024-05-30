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Gaziantep'te park ve dinlenme alanlarında şok huzur-güven uygulaması

181 motosiklete 944 bin 457 cezai işlem uygulandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve dinlenme alanlarında yapılan şok huzur-güven uygulaması sonucu 181 motosiklete 944 bin 457 cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve dinlenme alanlarında şok huzur-güven uygulaması yaptı. Uygulama ile 3 bin 989 şahıs sorgulanarak çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalandı.

Uygulama kapsamında motosiklet denetimleri de yapıldı. Denetimler sonucunda 181 motosiklete 944 bin 457 TL cezai işlem uygulandı.