Gaziantep'te Parklarda Yapılan Uygulamada 181 Motosiklete Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Parklarda Yapılan Uygulamada 181 Motosiklete Cezai İşlem Uygulandı

Gaziantep\'te Parklarda Yapılan Uygulamada 181 Motosiklete Cezai İşlem Uygulandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve dinlenme alanlarında yapılan şok huzur-güven uygulaması sonucunda 181 motosiklete 944 bin 457 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca uygulama sırasında 3 bin 989 şahıs sorgulanarak aranan 7 şahıs yakalandı.

30.05.2024 18:33
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Gaziantep'te vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve dinlenme alanlarında yapılan şok huzur-güven uygulaması sonucu 181 motosiklete 944 bin 457 cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve dinlenme alanlarında şok huzur-güven uygulaması yaptı. Uygulama ile 3 bin 989 şahıs sorgulanarak çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalandı.

Uygulama kapsamında motosiklet denetimleri de yapıldı. Denetimler sonucunda 181 motosiklete 944 bin 457 TL cezai işlem uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Motosiklet, Gaziantep, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Parklarda Yapılan Uygulamada 181 Motosiklete Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Parklarda Yapılan Uygulamada 181 Motosiklete Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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