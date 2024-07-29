Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep\'te PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 3 şüpheliyi Şehitkamil ilçesindeki ikametlerinde yakaladı. Şahısların evlerinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu ve yasal işlem başlatıldı.

29.07.2024 15:09
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Gaziantep'te sosyal medya hesaplarından PKK/KCK-PYD/ YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalar sonucunda sosyal medya hesaplarından PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen E.Ş., Y.Z. ve R.Z. isimli şahıslar, Şehitkamil ilçesinde bulanan ikametlerine yapılan operasyonla yakalandı. Şahısların ikamet adresinde yapılan arama sonucunda tespit edilen dijital materyallere el konuldu.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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