Gaziantep\'te Ruhsatsız Diş Kliniğine Operasyon

Gaziantep'te jandarma ekiplerince ruhsatsız diş kliniğine yapılan operasyonda sahte doktor oldukları değerlendirilen 2 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken diğer hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şahinbey ilçesi Beydilli Mahallesi'nde tespit edilen ruhsatsız diş kliniğine operasyon yapıldı. KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen operasyon çerçevesindeki aramalarda sahte doktor oldukları değerlendirilen C.B. ve D.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan C.B. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken D.B. isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Klinikte yapılan aramalarda ise 377 adet diş çekiminde kullanılan muhtelif malzeme, 181 kutu diş tedavisinde kullanılan ilaç, 3 adet dişçi ünitesi, 3 kutu batikon, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Ele geçirilen sağlık malzemeleri Şahinbey İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi. - GAZİANTEP