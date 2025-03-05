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Gaziantep'te Sahte Ürün Operasyonu

Gaziantep\'te Sahte Ürün Operasyonu

2 depoda 10 milyon TL değerinde sahte bakım ürünleri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

05.03.2025 16:22
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince 2 depoya yönelik operasyonda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL sahte bakım ürünleri ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde Oğuzeli ilçesinde M.E.D. ve C.K. isimli şahıslara ait depolara baskın yapıldı. Depolarda yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır halde ve 10 milyon TL değerinde 61 bin 490 adet sahte markalı şampuan, 7 bin 240 adet sahte markalı saç kremi, 1 milyon 850 bin adet sahte marka etiket ve 12 bin adet sahte marka ambalaj ele geçirildi. Operasyon sonucunda M.E.D. ve C.K. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlemler başlatılırken İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli numuneler alınarak sahte ürünlere el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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