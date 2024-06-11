Gaziantep'te Saz Kedisi Araç Çarpması Sonucu Telef Oldu

3.Sayfa

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde nesli tehlike altında bulunan saz kedisi araç çarpması sonucu telef oldu.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bir araç, nesli tehlike altında bulunan saz kedisine çapıp kaçtı. Olay sonrası durumu fark eden vatandaşlar, saz kedisinin telef olduğunu tespit etti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çapıp kaçan aracın tespiti için çalışma başlattı.

Saz kedilerinin, Türkiye'de İç Anadolu, Ege, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerindeki göl, nehir ve çay kenarlarındaki sazlık bölgelerde yaşadığı ve nesli tehlike altında olduğu biliniyor. - GAZİANTEP