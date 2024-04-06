Gaziantep çeşitli siber dolandırıcılık yöntemleriyle 5 vatandaşı dolandıran ve dolandırıcılık suretiyle haksız kazanç elde eden 6 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Jandarma tarafından yürütülen fiziki ve teknik takip sonucunda internet sitelerinde araç satış ilanları vermek, telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle son bir hafta içerisinde 5 vatandaşı para toplayarak dolandıran 6 şüpheli tespit edildi. Toplamda 278 Bin 209 TL parayı dolandırıcılık suretiyle haksız kazanç olarak elde eden şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli aramada ele geçirilen dijital materyallere ve telefonlara ise jandarma ekipleri el koydu.
Yakalanan şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziantep'te Siber Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi - Son Dakika
Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Değirmenözü köyünde çıkan yangında bir ev, ahır, samanlık ve atölye kullanılamaz hale geldi. Yangın, Satı Mehmet Gürtekin'e ait ahşap evde bilinmeyen sebeple çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek evin yanı sıra atölye, ahır ve garaja sıçradı. Komşuların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri ve orman işletme müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti ve kontrol altına aldı. Yangında ev, ahır, garaj ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Aksaray'da bir kömür satış ofisine ait tır dorsesinde çıkan yangında, yüklü olan mangal kömürleri zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve güvenli bölgeye taşınan kömürler soğutuldu.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Operasyon sonucunda 2,27 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürülerek sorgulanacak.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole uçtu. Kazada sürücü ile birlikte bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve ambulanslar sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alındı.
Bolu'dan gelen 6 kafadar, Amasra ilçesinde bulunan mezarlıkta define aramak için kazı yaparken polis tarafından yakalandı. Şahısların adliyeye çıkartıldığı esnada biri, 'Her şey devletimiz için' mesajı verdi. Şahısların suçlarını inkar ettiği ve malzemelerin kendilerine ait olmadığını söylediği öğrenildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?