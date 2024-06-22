Gaziantep\'te Şiddetli Rüzgar Çatıları Uçurdu

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu. Rüzgar nedeniyle deprem konutlarının inşa edildiği alandaki iki yemekhanenin de çatısı uçtu.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle ilçenin pek çok noktasında bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu. Şiddetli rüzgar, ilçede deprem konutlarının yapımının devam ettiği toplu konut alanını da olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle deprem konutlarının inşa edildiği alandaki iki büyük yemekhanenin de çatıları uçtu.

Şiddetli rüzgardan geriye kalan manzara ise gündüz saatlerinde ortaya çıktı. - GAZİANTEP