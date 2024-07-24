Gaziantep\'te Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

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Gaziantep'te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan operasyonlarda 3 kişi tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik Oğuzeli ve Şahinbey ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 'Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı' suçunu örgütlü olarak işleyen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 6 ayrı adreste eş zamanlı yapılan aramalarda; 6 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 122 adet tabanca fişeği, 16 adet av tüfeği fişeği ele, 23 adet tabanca yedek parçası, 4 adet cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP