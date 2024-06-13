Gaziantep'te Silahla Yağma Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te silahla yağma suçundan hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M.E. isimli şahıs yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Silahla yağma suçundan hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M.E. isimli şahıs, 11. JASAT ekibi tarafından Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP
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