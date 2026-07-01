Gaziantep'te Silahlı Kavga: 25 Yaşındaki Halil Aslan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te Silahlı Kavga: 25 Yaşındaki Halil Aslan Hayatını Kaybetti

Gaziantep\'te Silahlı Kavga: 25 Yaşındaki Halil Aslan Hayatını Kaybetti
01.07.2026 12:57
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Trafikteki husumet sonrası çıkan silahlı kavgada Halil Aslan hayatını kaybetti, sanıklar mahkemeye çıkarıldı.

Gaziantep'te, trafikte önüne geçtiği iddiasıyla aralarında husumet başlayan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 25 yaşındaki Halil Aslan'ın ölümüne ilişkin davada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı.

Gaziantep'te, trafikte önüne geçtiği iddiasıyla aralarında husumet başlayan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 25 yaşındaki Halil Aslan'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Gaziantep 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 4 tutuklu sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, maktul aile, maktul avukatı ve sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmada dinlenen maktulün babası İbrahim A., olaydan önce oğlunun sanıklar tarafından darbedildiğini ileri sürerek, "Halil bana Mikail'in kendisini rahat bırakmadığını söyledi. Gece evden çıktıktan kısa süre sonra silah sesleri duydum. Aşağı indiğimde araçta Mikail, Aziz ve Müslüm vardı. Halil bana 'Baba ben vuruldum.' dedi. Oğlumun hiçbir suçu yoktu. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

Maktulün eşi Z.A. ise, olaydan önce Mikail'in kendisini telefonla aradığını iddia ederek, "Bana 'Eşini öldüreceğim, bu mahallede barındırmayacağım.' dedi. Sebebini sorduğumda ise eşimin araçla önünden geçtiğini söyledi. Ben de eşimi aradım. Eşim de Mikail'i görmediği için önüne geçtiğini söyledi. Eşimin Mikail ile hiçbir sorunu yoktu. Mikail'in eşi, 'kocamı zapt edemiyorum' diye bana mesaj attı. Eşimi öldürenlerden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Aziz A. ise, "Abimin silah kullandığını bilmiyordum. Bilseydim o araca binmezdim. Olayla bir ilgim yok. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Müslüm A. ise olay günü yaşananları anlatarak, taraflar arasında önce iş yerinin önünde tartışma yaşandığını, daha sonra maktulün yeniden evlerinin önüne gelerek hakaret ettiğini iddia etti. Araca bindikten sonra Halil Aslan'ın kendilerine küfür ettiğini öne süren Müslüm A., "Aracı abim Mikail kullanıyordu. Halil bize küfür etti. Abim, nereden çıkardığını görmediğim bir silahla Halil'e ateş etti. Daha sonra eve döndük. Halil'in öldüğünü öğrenince iki gün bağ evinde kaldık, ardından Suruç'a gittik ve daha sonra polise teslim olduk" dedi.

Tutuklu sanık Mikail A. savunmasında, kardeşlerinin olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürerek, "Olayda kardeşlerimin suçu yok. Benim amacım öldürmek değildi. Halil Aslan'a bir el ateş ettim. Olaydan önce de başka kişiler tarafından darbedilmişti" şeklinde konuştu.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi amacıyla tutuklu sanıklar Mikail A., Müslüm A. ve Aziz A.'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, tutuklu sanık Cebrail A.nın ise tahliyesine hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, 26 Ocak 2026 tarihinde Şahinbey ilçesi Beydilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Halil Aslan ile ismi öğrenilemeyen yakın akrabası arasında trafikte öne geçme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında akrabası tarafından silahla vurulan Halil Aslan ağır yaralandı, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aslan, kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Halil Aslan, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Kavga, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Silahlı Kavga: 25 Yaşındaki Halil Aslan Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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