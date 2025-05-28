Gaziantep'te skandal: Kantinci Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir okul kantininde Kur'an-ı Kerim sayfaları tost kağıdı yapıldı.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Edebali İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, kantinci Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptı. Durumun fark edilmesiyle birlikte veliler okula gelerek okul yönetimine şikayette bulundu. Okul yönetimi de kantinin sözleşmesini feshetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.