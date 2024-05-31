Gaziantep'te Jandarma Ekipleri Tarafından Şok Huzur-Güven Uygulaması Yapıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te Jandarma Ekipleri Tarafından Şok Huzur-Güven Uygulaması Yapıldı

Gaziantep\'te Jandarma Ekipleri Tarafından Şok Huzur-Güven Uygulaması Yapıldı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla şok huzur-güven uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda 5 şüpheli şahıs yakalanırken, 130 kilogram tütün, 103 gram bonzai, 95 kök kenevir bitkisi, 70 gram esrar, 5 gram skunk, 3 gram eroin, 2 gram metamfetamin, 5 adet cep telefonu, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

31.05.2024 09:03
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik şok huzur-güven uygulaması icra edildi. Uygulama sonucunda 5 şüpheli şahıs yakalanırken çok sayıda suç unsuru malzeme ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık, aranan şahısların yakalanması ve suç işleme amacındakilerin caydırılması, kamu düzenini bozan tüm suçların önüne geçilmesi amacıyla şok huzur-güven uygulaması yaptı.

5 şüpheli şahıs yakalandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 25-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan uygulama sonucunda İ.A., F.E., M.E., Y.A., C.A. isimli 5 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerden İ.A. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken diğer 4 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.

Çok sayıda suç unsuru malzeme ele geçirildi

Uygulama sırasında hassas burunlu dedektör köpek destekli aramalarda ise 130 kilogram tütün, 103 gram bonzai, 95 kök kenevir bitkisi, 70 gram esrar, 5 gram skunk, 3 gram eroin, 2 gram metamfetamin, 5 adet cep telefonu, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Jandarma Ekipleri Tarafından Şok Huzur-Güven Uygulaması Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Jandarma Ekipleri Tarafından Şok Huzur-Güven Uygulaması Yapıldı - Son Dakika
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