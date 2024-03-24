Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan 3 şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 3 şüpheli şahsı durdurdu. Durdurulan 3 şüphelinin üst aramasında 75.15 gram uyuşturucu madde ile bir miktar çalıntı kablo ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan 3 şüphelinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralı çocuklardan birinin durumu ağır. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralı çocuklardan birinin durumu ağır.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde gerçekleştirilen Kalkan-16 operasyonlarında, 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 173 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonların ülkenin her bölgesinde kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
Gaziantep'te bir şahsın motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay sonrası şüpheli yakalanırken çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma yaparak şüpheliyi yakaladı. Çalınan motosiklet sahibine iade edildi ve şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep'te bir şahsın motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay sonrası şüpheli yakalanırken çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma yaparak şüpheliyi yakaladı ve çalınan motosikleti sahibine teslim etti.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen ''KALKAN-16'' operasyonlarında 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 173 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.
Bornova ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında darbeden saldırgan, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay gece saatlerinde meydana geldi. Saldırganın darp ettiği kadının başında beklediği anlar kaydedildi.
Bornova ilçesinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında darbeden saldırganın saldırısı görülüyor. Olayın ardından saldırganın darp ettiği kadının başında beklediği görülüyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı; 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir parkta meydana gelen olayda, bir şüpheli eşi ve eski çalışanını tabancayla vurarak yaraladı. Şüpheli daha sonra gözaltına alındı. Yaralılar, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve hayati tehlikeleri bulunmaktadır. Şüpheli, saldırıyı eşini aldattığı gerekçesiyle gerçekleştirdiğini iddia etti.
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