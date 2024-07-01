Gaziantep'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Gaziantep'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Gaziantep\'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye ilçesinde yapılan operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen V.Ç isimli şahsı gözaltına aldı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda tarihi sikke, eski madeni paralar ve metal objeler ele geçirildi. Ele geçirilen eserler, yasal işlem başlatılmak üzere koruma altına alındı.

01.07.2024 14:58
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Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen V.Ç isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde İslahiye ilçesinde ikametinde farklı niteliklerde tarihi eser nesneler olduğu tespit edilen V.Ç. isimli şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Çok sayıda tarihi sikke ve paralar ele geçirildi

Şüpheli şahsın ikametine yapılan aramalarda ise, 154 adet tarihi sikke ile muhtelif sayıda Türk ve Yabancı ülkelere ait eski madeni paralar, 3 adet tarihi eser niteliğinde metal obje, 3 adet metal arama detektörü, 1 adet üzeri işlemeli tarihi eser niteliğinde kılıç, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayda ele geçirilen eserler, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alınarak şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, İslahiye, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

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