Gaziantep'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Gaziantep\'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 425 adet sikke, 1 adet Osmanlı tabancası ve diğer tarihi eser nitelikli objeler ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

07.02.2024 15:19
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 3 kişiyakaladı.

Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı yapan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adli makamların koordinesinde yaptıkları titiz planlama, takip ve çalışmalar sonucunda, Şehitkamil ilçesinde ikamet eden H.Y., M.S. ve Araban ilçesinde R.K. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramalarda, 425 adet tarihi eser niteliğinde sikke, 1 adet Osmanlı dönemine ait tarihi eser niteliğinde tabanca, 1 adet tek kırma av tüfeği, 2 adet tarihi eser niteliğinde kitap ve 3 adet metal obje ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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