Gaziantep'te Tarihi Eser Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te Tarihi Eser Operasyonu

Gaziantep\'te Tarihi Eser Operasyonu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te jandarma operasyonu ile 5 tarihi kitap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde jandarma operasyonu sonucu deri üzerine İbranice yazılı 5 adet tarihi eser kitap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, A.D., B.D., M.D.D. ve A.Ö. isimli şahısların ellerinde tarihi eser olduğu değerlendirilen kitapları piyasaya sürmek üzere müşteri arayışında oldukları tespit edildi. Şüpheli 4 şahıs, Araban ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada deri üzerine İbranice yazılı 5 adet tarihi eser kitap ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Jandarma, 3. Sayfa, Güvenlik, Kültür, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Tarihi Eser Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay’dan köpek saldırısında emsal karar Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay'dan köpek saldırısında emsal karar
Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı
Malatya’da belediye işçisi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti Malatya'da belediye işçisi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti
Amedspor’dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle Amedspor'dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle
Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı
Gordion kazı alanını ateşe verdi: Alkollü şüpheli tutuklandı Gordion kazı alanını ateşe verdi: Alkollü şüpheli tutuklandı

10:39
Ortalığı sallayan kare Gerçek bambaşka çıktı
Ortalığı sallayan kare! Gerçek bambaşka çıktı
10:23
Görünce ağzı açık kaldı Geceye damga vuran görüntü
Görünce ağzı açık kaldı! Geceye damga vuran görüntü
10:11
Altın için kritik gün Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altın için kritik gün! Gözler saat 15.30'a çevrildi
09:35
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor
08:49
MHP ’Yasa kapsamında’ dedi, Demirtaş’ın tahliyesi için tarih verildi
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
08:27
Çerçeve yasa için kritik süreç İlk adım Öcalan’dan gelecek, yasa ekimde devreye girecek
Çerçeve yasa için kritik süreç! İlk adım Öcalan'dan gelecek, yasa ekimde devreye girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 11:02:47. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Tarihi Eser Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.