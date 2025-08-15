Gaziantep\'te Tarihi Geçmiş Gıda Ürünleri Bulundu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yapılan rutin gıda denetiminde, Dürümhan işletmesinde tarihi geçmiş gıda ürünleri bulundu.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yapılan rutin gıda denetiminde, Dürümhan işletmesinde tarihi geçmiş gıda ürünleri kullanıldığı ortaya çıktı. Şahinbey Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden bu duruma karşı harekete geçerek işletmeyi 3 gün süreyle kapatma cezası uyguladı.

Denetim sırasında mutfak bölümünde yapılan incelemelerde son kullanma tarihi geçmiş süt ürünleri ve diğer gıda malzemeleri tespit edildi. Ürünlere el konulurken, işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. Zabıta yetkilileri, gıda güvenliği konusunda vatandaşların sağlığını korumak için ilçe genelinde denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Şahinbey Belediyesi, vatandaşlara satın aldıkları ürünlerin son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri ve herhangi bir olumsuz durumda yetkililere bildirimde bulunmaları çağrısında bulundu. - GAZİANTEP